Maltempo Modena, gli esperti Unimore: “E’ stato il Maggio più piovoso in 189 anni”

È stato il maggio più piovoso in assoluto da 189 anni e il nono mese di piovoso della serie storica cittadina. Sono stati misurati ben 241,8 millimetri di pioggia e la temperatura media mensile e’ stata di 16,2 gradi in centro, abbastanza da renderlo il maggio piu’ freddo dal 1991 (14,3 gradi di media allora). È la fotografia sul mese appena terminato scattata dall’osservatorio geofisico-dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Universita’ di Modena e Reggio Emilia.

“Non e’ stato un mese da freddo record- spiegano il meteorologo Unimore Luca Lombroso e le collaboratrici dell’osservatorio Sofia Costanzini e Francesca Despini- poiche’ e’ il 30esimo maggio piu’ freddo dal 1830, ma senz’altro e’ stato un episodio inusuale nel contesto delle ben piu’ frequenti anomalie calde recenti”. Il maggio piu’ freddo in assoluto a Modena risale al 1902, con appena 13,7 gradi.

“La causa meteorologica di questo maggio veramente anomalo- aggiunge Lombroso- risiede nella ripetuta presenza di depressioni sul mar Ligure-alto Tirreno con marcata ondulazione della corrente a getto polare, che ha spesso portato masse d’aria fredde verso l’Italia. Questa situazione e’ coerente con la teoria dell’amplificazione artica, un complesso meccanismo per cui il ritiro dei ghiacci artici marini puo’ favorire incursioni di aria fredda alle medie latitudini”. In pratica, significa piu’ estremizzazione: “Nel quadro di un clima piu’ caldo, aumenta di molto la probabilita’ di ondate di caldo, ma resta la possibilita’ di episodi di freddo”. Per quanto riguarda le previsioni, dopo l’arrivo del primo anticiclone subtropicale dell’anno la settimana proseguira’ estiva e soleggiata con temperature attorno ai 30 gradi, soprattutto in questi primi giorni. Verso il fine settimana potrebbe aumentare l’instabilita’.