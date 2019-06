Maltempo, Monte Bianco: recuperati nella notte escursionisti in difficoltà

Gli uomini del soccorso alpino valdostano hanno recuperato nella notte, sul massiccio del Monte Bianco, un escursionista francese con trauma ad una gamba e 4 inglesi in difficoltà a causa del maltempo: questi ultimi sono stati portati in un rifugio, mentre il francese 63enne, che era insieme a due donne, è stato portato in ospedale per la frattura del femore e per una severa ipotermia. In stato di ipotermia anche le due donne. Le operazioni di recupero, rese difficili dalle avverse condizioni meteo, sono state condotte in collaborazione con il soccorso alpino della Guardia di Finanza.