Maltempo estremo al Nord, temporali come “bombe” in Lombardia: nubifragi, grandine e freddo, Milano allagata [LIVE]

Si intensifica il maltempo che sta colpendo la Lombardia. Violenti temporali si sono abbattuti nelle ultime ore nei dintorni di Bergamo, dove la temperatura è crollata addirittura a +13°C e sono caduti 104mm di pioggia ad Ambivere e 90mm a Mapello. Nella Brianza e a Milano gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto 97mm a Monza, 92mm a Villasanta, 88mm a Nova Milanese, 80mm a Milano San Leonardo, 76mm a Vimodrone e Cinisello Balsamo. Alle 11.15 si è verificata una nuova esondazione del Seveso in via Valfurva a MIlano, di maggiore entità rispetto alla precedente delle 9.55, rientrata alle 10.15. Salgono anche i livelli del Lambro. Resta attivo il monitoraggio, continuano gli interventi di Protezione civile, polizia locale, Mm servizi idrici e Amsa.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati: