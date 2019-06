Maltempo, pensilina crolla sui binari a San Giovanni in Persiceto: treni fermi per ore

Situazione particolarmente critica a San Giovanni in Persiceto, nella Bassa bolognese, dove la violenta grandinata del pomeriggio ha provocato danni alla stazione ferroviaria. Tra le 15.40 e le 16.50 sulla Bologna-Verona la linea e’ stata interrotta all’altezza di Crevalcore e dopo l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Fs, che sono ancora al lavoro, la circolazione e’ ripresa solo su un binario, con rallentamenti fino a 70 minuti. Problemi alla circolazione ferroviaria, con ritardi fino a 60 minuti, anche sulla linea dell’Alta Velocita’ Bologna-Milano, a causa di danni alla linea di alimentazione tra Modena e Castelfranco: in questo tratto i treni sono costretti ad utilizzare la linea convenzionale. I tecnici Fs sono al lavoro per risolvere la situazione.

E’ tornata alla normalita’, su entrambi i binari, a partire dalle 18.40, la circolazione ferroviaria sulla tratta Bologna-Verona, dopo che nel pomeriggio era stata interrotta per un’ora a causa dei danni provocati dal maltempo all’altezza di Crevalcore. Prima del ripristino completo, la circolazione era ripresa su un unico binario. Anche il problema alla linea di alimentazione dell’Alta Velocita’ Bologna-Milano, nel tratto tra Modena e Castelfranco Emilia, e’ stato risolto dai tecnici di Fs poco dopo le 19. I treni, pero’, in questo punto viaggiano ancora sulla linea convenzionale a causa di un treno Italo rimasto fermo sui binari dalle 15. Le operazioni di trasbordo dei passeggeri su un’altro convoglio stanno per essere completate e la linea Alta Velocita’, su cui ora si procede su un solo binario, sara’ riaperta completamente solo dopo che il treno rimasto fermo per ore verra’ portato via con un rimorchio.