Maltempo Piemonte, frana a Formazza: notte fuori casa per 16 persone

Sedici persone hanno trascorso la notte fuori casa, non potendo rientrare nelle proprie abitazioni tra le frazioni di Ponte e Valdo, nel comune di Formazza, in Piemonte, lambite da una frana staccatasi dal versante della montagna. Il sindaco Bruna Papa ha firmato una ordinanza di evacuazione valida almeno fino a domani.

Nel corso della giornata odierna è previsto un sopralluogo in elicottero sul versante franato, lo stesso interessato da un evento molto più grave nel 2009.

Le condizioni meteo sono in miglioramento, dovrebbero iniziare i lavori di pulizia e di svuotamento del vallo e della SS659, al momento ancora interrotta.