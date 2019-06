Maltempo Piemonte: temporale, grandine e raffiche di vento a Torino

Violento temporale in centro a Torino, con raffiche di vento e grandine: è l’effetto della perturbazione di origine atlantica che sta determinando tempo instabile su tutto il Piemonte.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha emesso un’allerta meteo gialla sul medio-alto Piemonte per la giornata odierna.

Allerta meteo gialla anche domani sull’Alto Piemonte e sulle pianure orientali.