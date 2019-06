Maltempo Sardegna: allevatore trova pecore morte, folgorate da fulmine

Durante l’ondata di maltempo dei giorni scorsi in Sardegna, precisamente il 26 maggio, i Carabinieri di Orani (Nu) mentre effettuavano un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un terreno nell’agro di Orani in quanto, un allevatore del paese aveva trovato 7 pecore morte per cause apparentemente inspiegabili.

I militari hanno deciso di approfondire l’accaduto ed hanno richiesto l’intervento dei veterinari della Asl: dopo verifiche, i veterinari sono giunti alla conclusione che la causa della morte era dovuta da un fulmine che ha folgorato gli animali.