Maltempo, situazione critica nel Lecchese: il meteo migliora ma restano i danni a Dervio, Premana, Primaluna e Pagnona

Dopo l’ondata di maltempo che ieri ha colpito la Lombardia, resta critica la situazione nel Lecchese: sono gravissimi i danni registrati soprattutto nel settore nord della provincia, in Valvarrone e nei centri dell’alto lago.

Sono rientrati ieri sera nelle proprie case i circa 800 evacuati da Dervio per i timori legati alla situazione della diga di Premana, in considerazione dello stato dell’invaso e del miglioramento delle condizioni meteo.

E’ iniziata la conta dei danni, soprattutto per l’esondazione dei torrenti, frane e allagamenti: la situazione più grave si registra a Premana, Primaluna e Pagnona, dove gli sfollati sono ancora oltre 200.