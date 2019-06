Maltempo Trentino: “In ottobre rientro a casa degli sfollati di Dimaro”

Entro la fine di ottobre potranno riprendere possesso completamente delle loro case gli abitanti di Dimaro coinvolti nelle frane della fine di ottobre 2018. Entro settembre si sara’ la conferma. Lo ha assicurato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che assieme ai tecnici provinciali ha incontrato nuovamente a Monclassico la popolazione di Dimaro-Folgarida. Riguardo ai rimborsi dei danni subiti dai proprietari delle case, Fugatti ha detto che “si lavora per innalzare le percentuali di rimborso in modo di arrivare al 90% per le prime case”.