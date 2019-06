Marte sulla Terra, nel deserto di Atacama [FOTO]

Questo paesaggio accidentato e rugoso assomiglia a Marte, ma in realtà è molto più vicino a casa: questa zona di terreno increspato è una regione settentrionale del deserto cileno di Atacama, sede di molti dei telescopi e degli osservatori di fama mondiale dell’ESO.

L’aspetto distintamente extraterrestre del deserto non è passato inosservato; questa parte del mondo è effettivamente utilizzata come “sito analogo” per Marte! Gli scienziati visitano l’Atacama per esplorare: composizione e tessitura del suolo; potenziali somiglianze nella geologia e nelle caratteristiche della superficie; limitazioni per l’attività biologica passata (incluso se tali luoghi possono, o potevano essere stati adatti alla vita estremofila); condizioni meteo; aridità e altro. Forse ancora più importante, i siti come l’Atacama possono aiutarci a prepararci sia alle missioni spaziali in corso e pianificate (sia con equipaggio che senza equipaggio), fornendo un ambiente adatto in cui testare equipaggiamenti, manovre e piani di missione.

Visibile proprio sotto a destra del centro in questa immagine c’è un ammasso di strutture artificiali – questa è la più grande struttura al mondo per osservazioni con lunghezza d’onda millimetrica e submillimetrica (perfetta per visualizzare le parti più fredde dell’universo). ALMA si trova sull’altopiano del Chajnantor ad un’altitudine di circa 5000 metri.