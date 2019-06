Massacro di Yulin, barbarie sui Cani: i loro peni vengono serviti in umido o arrosto nei ristoranti, controlli anche in Italia

In occasione del festival della carne di cane in corso a Yulin in Cina in corso in questi giorni, sono apparsi in molti ristoranti cinesi (in patria) piatti tipici a base di carne di cane e questo anche fuori dalla zona in cui si svolge il festival. Tra i piatti offerti dal menù dei ristoranti di carne si legge :”Pene di cane in umido o arrosto“. Per alcuni cinesi il piatto dei genitali di cane è considerato un “piatto prelibato” Gli uomini cinesi mangiano il pene del cane perché secondo antiche credenze aumenta la loro virilità. Ci sono ristoranti che servono solo genitali di vari animali di diverse specie. Anche in quei ristoranti il pene di cane è tra i più ricercati. Tutti sappiamo che da noi in Italia i piatti di carne di cane sono assolutamente vietati dalla legge che punisce con la reclusione chi maltratta o uccide anche a scopo alimentare un cane. Se questo dice la legge Italiana è altrettanto vero che in Italia vivono stabilmente quasi mezzo milione di cittadini della repubblica popolare di Cina e molti di paesi dove la carne di cane viene considerata una prelibatezza. “Senza creare leggende metropolitane– afferma in una nota stampa il presidente dell’AIDAA Lorenzo Croce – ma in passato non sono mancate le segnalazioni di possibili macellazioni di carne di cane anche in Italia, da qui la richiesta che ci pare quantomeno legittima di chiedere controlli a campione nei ristoranti cinesi ed etnici dei paesi dove si mangia la carne di cane, e nelle macellerie, al fine di verificare che non vengano commessi reati e non venga servita la carne di cane e ancora meno i loro genitali“.