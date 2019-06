Maturità 2019, oggi la seconda prova: ecco le tracce

Oggi è in programma la seconda prova scritta dell’esame di Maturità.

Dopo la prova di italiano, uguale per tutti gli studenti, oggi tocca alla prova specifica per ogni indirizzo.

La seconda prova del Liceo Classico è di latino e greco, mentre per il Liceo Scientifico consiste in una prova mista di matematica e fisica.

Le commissioni d’Esame coinvolte quest’anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla Maturità sono 520.263, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni. Il tasso di ammissione all’Esame è stato del 96,3%.

E’ stata pubblicata sul sito del Miur la chiave ministeriale (H4KJZP7VA2EJY2WJ9FCQJZTA4) per decrittare il testo della prova scritta contenuta nel plico telematico.

Per quanto riguarda specificamente le tracce: