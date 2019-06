Maxi bruschetta ‘dop’ a Napoli: è record da Guinness con prodotti 100% di filiera

Record riuscito per la maxi bruschetta”dop” con prodotti 100% da filiera agricola. Questa mattina Coldiretti e Campagna Amica hanno realizzato in piazza Dante a Napoli il bruschettone con eccellenze a denominazione di origine più grande del mondo, facendo realizzare il pienone di turisti. Numeri da guinness per una prelibatezza realizzata solo con prodotti di alta qualità da aziende agricole. La lunghezza totale è stata di 52,5 metri. La farina utilizzata per la bruschetta è ricavata dal grano antico “Risciola”, prodotto e lavorato dall’azienda agricola Dolcezze del Sannio di Paduli, Benevento. L’olio extravergine utilizzato per condire e’ stato quello delle cinque Dop della Campania, una ogni dieci metri: Cilento, Colline Salernitane, Irpinia – Colline dell’Ufita, Penisola Sorrentina, Terre Aurunche, fornito da Aprol Campania, organizzazione che conta 12 mila produttori olivicoli.

Il pomodoro utilizzato e’ stato il re dei pomodori, il San Marzano Dop della cooperativa agricola Danicoop di Sarno, Salerno. Per dare sapore anche origano e aglio, tutti rigorosamente da filiera agricola, sempre dai contadini cooperatori dell‘agro sarnese nocerino. La cucchiaiata finale alla maxi bruschetta è stata messa dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, insieme al direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda. Da record anche la velocita’ con cui il bruschettone dop della Coldiretti e’ stato degustato. I tantissimi turisti e cittadini che affollavano piazza Dante hanno consumato i cinquanta metri di bruschetta in meno di un quarto d’ora.