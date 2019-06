Maxi sequestro di gelato da parte dei NAS: il preparato era scaduto da oltre due anni e stava per essere venduto

Le temperature ormai calde favoriscono la consumazione di alimenti freschi e gustosi e tra questi il gelato è sicuramente tra i più apprezzati. Ed è proprio in questo periodo di maggior richiesta che possono celarsi frodi ai danni dei consumatori. Com’è accaduto in una gelateria ispezionata dal NAS di Udine. I Militari, infatti, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 100 kg di preparato per gelato di vari gusti con il TMC (termine minino di conservazione) superato, in alcun casi di oltre due anni. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alle Autorità Sanitaria e Amministrativa. Le generalità non sono state diffuse.

«Un quantitativo del genere in regione non era mai stato sequestrato», hanno dichiarato i militari dell’Arma. L’operazione fa parte di un più ampio monitoraggio chiamato “Estate tranquilla” condotto dai NAS, che durerà fino al 15 settembre. I controlli sono estesi in tutta la regione e, oltre alle gelaterie, i carabinieri si occuperanno di effettuare verifiche in bar e stabilimenti balneari.