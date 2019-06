Maxi sequestro di uova destinate all’industria alimentare italiana: contenevano larve di mosca e muffa

Il N.A.S. di Bologna nel corso dei controlli effettuati presso uno stabilimento nella provincia di Ravenna, ha sequestrato 64 quintali di uova, destinate all’industria alimentare, poiché invase da larve di mosca e muffa. Nel corso dell’accertamento i militari, oltre ad aver denunciato in stato di libertà il responsabile dello stabilimento, lo hanno anche sanzionato di 3000 euro per omesse procedure di autocontrollo basate sui principi dell’H.A.C.C.P. e violazione delle azioni di igienizzazione per la sicurezza degli alimenti. Il valore delle uova sequestrate ammonta a 20mila euro.