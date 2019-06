Medico denuncia i No Vax perché “suscitano timori di pericoli inesistenti”, ma la Procura archivia l’esposto

Non e’ possibile risalire ai responsabili dei manifesti No Vax apparsi a Torino nei primi giorni del 2019. E’ uno dei motivi per i quali la procura ha proposto l’archiviazione di un esposto – a carico di ignoti – presentato da un medico residente in citta’, Diego Pavesio, componente del gruppo di lavoro ‘Scienza e pseudoscienza’ del Consiglio dell’ordine, firmatario del ‘Patto per la Scienza’ promosso dai professori Silvestri e Burioni. Il legale di Pavesio, l’avvocato Gianluigi Marino, si e’ opposto all’ipotesi di chiudere il caso e ha chiesto che gli inquirenti svolgano degli accertamenti; la sua istanza e’ stata discussa stamani in tribunale. I manifesti erano stati affissi davanti ad alcune scuole. Pavesio ne aveva denunciato il “contenuto subdolo e menzognero” e il proposito di “suscitare nella collettività un certo allarme e un certo timore di pericoli inesistenti e di mali assolutamente fantasiosi”