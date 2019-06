Meteo Alto Adige: con il caldo inizia lo scioglimento della neve

In Alto Adige, dove fino a pochi giorni fa l’inverno era ancora protagonista, è iniziato lo scioglimento della neve in quota: il meteorologo provinciale Dieter Peterlin ha spiegato che lo zero termico attualmente si trova a 3.800 metri e con queste temperature si sciolgono circa 10 cm di neve al giorno.

Considerando che a 2.800 metri attualmente il manto nevoso misura ancora 2,40 metri, certamente il processo sarà lungo.