Previsioni Meteo, gli ultimi aggiornamenti sull’ondata di caldo africano: Giovedì 27 sarà una giornata terribile

Gli ultimi aggiornamenti delle Previsioni Meteo per la grande ondata di caldo africano ormai imminente sull’Italia settentrionale sono spaventosi, perchè confermano quanto già delineato nei nostri precedenti bollettini: sarà un evento storico. Intanto già oggi, mentre al Sud fa decisamente più fresco (a Brindisi la massima è stata di appena +28°C, a Catania di +30°C, oltre dieci gradi meno di ieri!), le temperature stanno già aumentando in Sardegna, nel Lazio, in Toscana e in tutto il Nord con gli attuali +37°C a Bornova e Asuni, +36°C a Guspini, Arborea e Alghero, +35°C a Sassari, Iglesias, Capalbio, Tarquinia e Barumini, +34°C a Verona, Oristano, Sinnai e Carbonia, +33°C a Roma, Firenze, Prato, Pisa, Merano e Sestu, +32°C a Milano, Padova, Brescia, Vicenza, Rovereto, Treviso, Siena, Mantova, Lodi, Cremona e Pordenone, +31°C a Torino, Bologna, Cagliari, Bolzano, Parma, Modena, Udine, Reggio Emilia, Ferrara e Pavia.

Le temperature aumenteranno costantemente nei prossimi giorni. Il “clou” dell’ondata di caldo sarà tra Mercoledì 26 e Venerdì 28 Giugno. Mercoledì avremo i primi picchi superiori ai +37/+38°C al Nord/Ovest (Piemonte) e nei fondovalle alpini. La giornata più calda sarà, probabilmente, quella di Giovedì 27 Giugno (vedi mappa sulla destra), con temperature dabbero terribili, di oltre +40°C al Nord/Ovest. Milano e Torino rischiano di battere il loro record di caldo assoluto, che è di +37°C e risale alle grandi ondate di luglio 1983, agosto 2003 e agosto 2017. Stavolta potrebbero essere letteralmente stravolti, con picchi di +40°C.

Tutto un altro mondo al Sud, dove sarà una settimana assolutamente fresca e gradevole. Farà molto più caldo a Londra e Parigi.

Record assoluti di caldo nelle stazioni meteo ufficiali della rete ENAV-Aeronautica Militare al Nord Italia