Meteo estremo, grandine come palle da baseball in Pennsylvania: le “bombe” sul lago sono incredibili [VIDEO]

Immagini incredibili quelle che arrivano dalla Pennsylvania! Grandine dalle dimensioni di palle da baseball ha interessato l’area intorno al lago Winola, nella contea di Wyoming, ma anche le contee di Lancaster e Schuylkill. In particolare, nelle immagini del video che trovate in fondo all’articolo, si possono vedere grandi pezzi di grandine cadere nell’acqua del lago con dimensioni via via maggiori.

Un residente, Ian Roberts, ha dovuto indossare un elmetto protettivo per poter uscire fuori e filmare l’incredibile scena. “È la cosa più pazzesca che io abbia mai visto. Ho indossato il mio elmetto”, ha dichiarato a WNEP, aggiungendo che questa grandine è un “po’ allarmante”. “È abbastanza spaventoso vedere grandine come palle da baseball caderti sulla testa. È pazzesco”, ha commentato.

Le immagini risalgono a qualche giorno fa, quando gli Stati Uniti centrali erano nel bel mezzo di una forte ondata di maltempo che ha generato tornado e forti tempeste. Martedì 28 maggio, l’intera Pennsylvania era sotto allerta tornado quando potenti tempeste sono arrivate dal Midwest. Questa estrema ondata di maltempo ha portato con sé una serie di eventi molto intensi, come grandine di grandi dimensioni, inondazioni e insolite formazioni nuvolose. È stato inoltre avvistato un tornado nella contea di Berks, nei pressi di Reading, e uno nel cielo della contea di Chester. Inoltre, oltre 10 milioni di persone rimangono sotto allerta inondazioni in Oklahoma, Arkansas, Missouri e Iowa.