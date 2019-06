Meteo India: il monsone raggiunge il Kerala, ondate di caldo in tutto il Paese

Il monsone ha infine raggiunto il Kerala sabato, in ritardo di una settimana, dando quindi inizio ai 4 mesi della stagione delle piogge in India. Il ritardo ha causato una carenza di precipitazioni, il 45% in meno della media nei primi 9 giorni del mese, secondo quanto reso noto dal Dipartimento meteorologico indiano.

Nel frattempo non cessa l’ondata di caldo: nella capitale del Kerala la colonnina di mercurio ha raggiunto +43,8°C, 4°C al di sopra della media stagionale.

Il centro meteorologico ha avvertito che le alte temperature si concentreranno sull’India settentrionale e centrale durante questa settimana e ha previsto “forti ondate di caldo” in Punjab, Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan e Madhya Pradesh tra oggi e domani. Durante la giornata di ieri, Sri Ganganagar, nel Rajasthan occidentale, è stata la località più calda del Paese con +48,5°C.