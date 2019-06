Meteo, Italia spaccata in due: dai +20°C delle coste della Liguria ai +39°C del Sud. E Venerdì 14 sarà un inferno

Ennesima giornata caldissima oggi al Centro/Sud Italia, mentre al Nord/Ovest fa molto più fresco (in Liguria, sulla costa della Riviera di Ponente, da Imperia a Savona le massime giornaliere sono rimaste ferme a +20°C). Il forte maltempo che sta colpendo l’area alpina ha avuto conseguenze disastrose sul lago di Como, ma domani tornerà a splendere il sole su tutta l’area alpina, con temperature in forte aumento. Intanto oggi le temperature hanno raggiunto picchi particolarmente elevati nel medio/basso Adriatico e in tutto il Sud. Ecco i valori più elevati:

+38°C a Chieti, +36°C a Torrevecchia Teatina.

+37°C a Termoli e Petacciato, +36°C a Ururi.

+37°C a Campagna e Boscoreale, +36°C a Caserta, Benevento, Pagani, Alife, Battipaglia, Palma Campania e Controne, +35°C a Salerno, Torre del Greco, Nocera Inferiore, Torre Orsaia, Altavilla Silentina, Cetara e Capaccio.

+38°C a Cerignola, Valenzano e Palo del Colle, +37°C a Ripalta, +36°C a Bari, Foggia, Bitritto, Torremaggiore.

+39°C a Torano Castello, +38°C a Platì e Luzzi, +37°C a Rende, Bisignano, Cittanova e Joppolo, +36°C a Catanzaro, Cosenza, Mileto e Sellia.

+39°C a Mineo, +38°C a Caltagirone, Francofonte e Torregrotta, +37°C a Gela, Aidone, Comiso, Acate, Mazzarone, Barcellona di Gotto e Falcone.

Particolarmente preoccupanti le mappe per i prossimi giorni. Al Nord tornerà a splendere il sole, ma il caldo aumenterà in tutto il Paese. In modo particolare nella giornata di Venerdì 14 Giugno, tutt’Italia raggiungerà temperature di fuoco, a ridosso dei +40°C persino in Toscana. Sarà una giornata terribile in cui potranno cadere anche nuovi record di caldo mensile, non solo in Italia ma anche sulle Alpi orientali, tra Austria, Slovenia ed estremo Nord/Est del nostro Paese.