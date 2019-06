Meteo Italia LIVE: forti temporali pomeridiani in Lombardia, Veneto, Abruzzo e Puglia

Forti temporali pomeridiani stanno colpendo varie Regioni d’Italia in queste ore: la Lombardia settentrionale, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Abruzzo, la Puglia e la Basilicata. Il temporale più forte è stato sicuramente quello che nel primo pomeriggio ha scaricato 50mm di pioggia a Grottaglie (Taranto), mandando in tilt con i fulmini la circolazione ferroviaria sulla linea Taranto-Brindisi, dove tutti i treni sono stati sospesi tra le 14.10 e le 17.15. In Lombardia i temporali stanno interessando l’area occidentale del Garda e le Alpi bergamasche. Forti temporali fin sulle coste del Veneto orientale e in Abruzzo, con locali grandinate.

Nei prossimi giorni arriverà molto caldo al Sud, ma attenzione al maltempo intenso di Sabato al Nord. La prossima settimana l’ondata di caldo arriverà invece al Nord, dove si raggiungeranno temperature senza precedenti nella storia.