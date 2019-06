Meteo Italia, nella prima Domenica d’estate torna a splendere il sole al Nord

In netto miglioramento le condizioni meteo al Nord dopo l’ondata di maltempo di ieri con nubifragi che hanno causato allagamenti a Milano e la chiusura della Torino-Aosta, e grandinate localmente eccezionali come quella abbattutasi nel pomeriggio su Bologna con chicchi grossi come uova. Secondo l’Aeronautica Militare, la pressione e’ nuovamente in aumento su tutta l’italia ma oggi permarranno condizioni di instabilita’ pomeridiana sul Nord-Est e le aree interne di Marche e Abruzzo. In particolare, sono attesi residui annuvolamenti sul Friuli Venezia Giulia in attenuazione e una graduale intensificazione delle nubi a ridosso delle aree montuose fra Lombardia e Triveneto e sulle aree appenniniche emiliane romagnole con rovesci sparsi ed isolati temporali soprattutto sulle aree alpine e prealpine ma in diradamento serale. Domani il miglioramento sara’ piu’ marcato, con ancora quale pioggia residua mentre le temperature massime saliranno in tutto il Paese, dal Nord al Sud, salvo che in Marche, Abruzzo e Campania, dove non ci saranno variazioni di rilievo.