Meteo Luglio, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: ancora caldo, dalla seconda settimana torna la pioggia

L’estrema ondata di caldo che ha colpito l’Europa, portando temperature di +46°C in Francia, ben oltre i +40°C nel Nord Italia, vittime, incendi e tanti disagi nel continente, ha spinto l’ONU ad intervenire, lanciando un nuovo appello in cui lamenta la lentezza dei progressi in atto contro i cambiamenti climatici e affermando la necessità di una svolta che “il mondo non può più aspettare“. Dopo questo mese di giugno bollente sul Paese, in tanti attendono una svolta più morbida per avere un po’ di sollievo dal caldo estremo delle ultime settimane. Ecco allora cosa prevede il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per il mese di luglio.

01 – 07 Luglio 2019

Si conferma un periodo tipicamente estivo, con valori termici superiori alla media climatica e precipitazioni nelle medie tipiche al Nord ed al di sotto di esse sul resto del Paese.

08 – 14 Luglio 2019

La seconda settimana mostra una flessione del campo barico con un aumento dei valori pluviometrici al Centro-Nord rispetto alla media di riferimento; le temperature, invece, non subiranno variazioni sostanziali sulle regioni settentrionali mentre al Centro-Sud continuerà un trend positivo con valori superiori alla media.

15 – 21 Luglio 2019

La terza settimana mostra un ritorno al trend tipico al Centro-Nord per ciò che riguarda il campo delle precipitazioni che, invece, soltanto sulle regioni meridionali si mostreranno al di sopra di quanto atteso. Assenza di anomalie significative, invece, nel campo delle temperature che saranno perfettamente in linea con i valori statistici.

22 – 28 Luglio 2019

La quarta settimana mostra assenza di anomalie significative sia per quanto riguarda le precipitazioni che quanto attiene ai valori termici con valori nel complesso in linea con le medie del periodo.