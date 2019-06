Meteo, maltempo in Piemonte: forti temporali, esondazioni e allagamenti

La bassa pressione responsabile dei forti temporali delle ultime 24 ore continua a stazionare sulla Francia e convoglia intensi flussi umidi meridionali in quota sul Piemonte. Negli ultimi 3 giorni la regione, spiega Arpa regionale, è stata interessata da precipitazioni cumulate significative soprattutto nel Verbano e nel Torinese dove si sono registrati temporali molto forti accompagnati da grandine e raffiche di vento che hanno toccato i 51 km/h a Pallanza (VB), 68 km/h a Cumiana (TO) e 61 km/h ad Avigliana (TO).

La pioggia cumulata ha fatto registrare nel verbano a Varzo 169 mm, a Trasquera 161 mm, a Cursolo 138 mm con un massimo sulle 3 ore di 61 mm a Larecchio. Nel torinese a Ceresole Villa 103 mm e a Noasca 90 mm.

Si sono registrati incrementi significativi dei corsi d’acqua dei reticoli principali e secondari dell’Alto Toce e Dora Baltea, attualmente con carattere di stazionarietà o decrescita. Il Lago Maggiore ha incrementato il suo livello fino a circa 4,6 m, stazionario sotto il livello di guardia.

Secondo Arpa, sono attesi nuovi rovesci e temporali dalla tarda mattinata. Saranno interessati i settori alpini e pedemontani settentrionali ed occidentali e le zone pianeggianti adiacenti. Sono ancora possibili picchi di forte intensità, in particolare sul verbano, alto vercellese, biellese e settore occidentale della provincia di Torino.

I corsi d’acqua sono previsti in generale diminuzione, mentre il livello del Lago Maggiore si manterrà sui valori attuali.

Questa notte a Mompantero, in Val di Susa, è esondato il Rio Manuel, trasportando con sé detriti e fango: non risultano danni a persone o cose.

Una frana si è registrata a Formazza, in provincia di Verbania. A causa delle forti piogge fango e massi si sono staccati in frazione Ponte, sfiorando alcune case. Per precauzione una ventina di persone sono state evacuate. Chiusa la statale 659, dove l’Anas gia’ ieri aveva disposto lo stop al traffico a scopo precauzionale. Tanti i disagi nella notte in tutto il Verbano, con numerosi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti.