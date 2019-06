Meteo, massime infuocate al Nord: +33°C a Merano, molto più freddo al Centro-Sud con temporali e grandine [DATI]

Nel primo giorno dell’estate meteorologica, l’Italia si è spaccata in due, con caldo e bel tempo al Nord e maltempo e temperature decisamente al di sotto della media del periodo e di gran lunga inferiori a quelle delle regioni settentrionali al Centro-Sud. Al Nord sembra essere esplosa già l’estate, con le temperature massime che si sono aggirate ovunque intorno ai +30°C, in alcuni casi, superando ampiamente tale soglia.

Così la massima più alta sono i +33°C di Merano, seguiti dai +31°C a Castello di Godego. Superati i +30°C a Mantova, Ferrara, Trento, Verucchio. +30°C a Vicenza, La Spezia, San Felice sul Panaro, Noventa Vicentina, Cavallino-Treporti, San Donà di Piave, Ostellato, Carnate, San Canzian d’Isonzo, Bertiolo, Maserà di Padova, Noventa Vicentina, Bondeno, Paderno Dugnano, Mesola; +29°C a Modena, Reggio Emilia, Imola, Carpi, Venezia, Chioggia, Padova, Monza, Pordenone, Novara, Rivalta di Torino, Rodano, Rovereto, Besenello, Crevalcore, Bibbiano, Torrile, Fidenza, Porto Tolle, Poggio Renatico, Breganze, Albano Terme, Budoia, Tombolo, Resana, Gambolò, Casale Monferrato, Pozzolo Formigaro, Sarmato, Crevalcore, Vigarano Mainarda, Legnago, Vigasio, Esine, Treviglio, Catelli Calepio, Ponte San Nicolò, Montale, Capraia e Limite, Quarrata, Portomaggiore, Fidenza, Preonzo, Besenello; +28°C a Milano, Bologna, Firenze, Savignano sul Panaro, Rodigo, Peschiera del Garda, Seriate e anche a Roma.

Tutta un’altra storia, invece, al Centro-Sud, dove le temperature sono ben più basse e accompagnate da temporali e grandine. Fatta eccezione per la già citata Roma e per i +28°C di Tarquinia, i +27°C di Castellammare di Stabia e di Boscoreale e i +26°C di Torano Castello, le temperature massime nelle regioni centro-meridionali sono in linea generale di 10°C più basse rispetto al Nord. Così segnaliamo +23°C a Palermo, Catania, Frosinone, Foggia, Barletta, Bova, Bovalino, Borgia, Tarsia, Filottrano, Ferentino, Bovalino, Francavilla Fontana, Cirò, Lecce; +22°C a Reggio Calabria, Bari, Cosenza, Vieste, Ancona, Montepulciano, Chieti, Gioiosa Ionica, Isola Capo Rizzuto, Carini, Alessano, Isernia; +21°C a Messina, Caltanissetta, Scicli, Brindisi, Monopoli, Pescara, Crotone, Barcellona Pozzo di Gotto, Ricadi, Torremaggiore, Pontelandolfo, Cerignola, Bisceglie, Altamura; +20°C a Napoli, Fasano, Colletorto, Mola di Bari, Putignano, Formia, Fara San Martino, Montalto Uffugo, Locorotondo, Brolo, Cittanova, Cagnano Varano, Torrevecchia Teatina; +19°C a Catanzaro, Capaccio, Grassano, Termoli; +18°C a L’Aquila, Campobasso, Gela, San Giovanni Rotondo, Venosa, Trivento, Baselice.

Insomma, l’estate sembra arrivata al Nord, mentre il Centro-Sud per ora rimane a guardare e si prepara all’ennesima domenica rovinata dal maltempo, con violenti temporali e grandinate.