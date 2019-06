Meteo, il picco dell’ondata di caldo africano sull’Italia: temperature percepite di +48°C al Nord [DATI]

L’ondata di caldo africano che sta stringendo nella sua morsa l’Italia (e anche gran parte dell’Europa) ha fatto innalzare vertiginosamente le temperature massime con valori mediamente attorno ai +40°C.

La situazione è ancora più complessa se si considerano le temperature percepite, che risentono di diversi fattori, tra cui l’umidità: secondo i dati ufficiali dell’Aeronautica Militare, si registrano picchi di +48°C a Ferrara (ben +11°C in più rispetto alla temperatura reale), +47°C percepiti a Mondovì, in Liguria, e a Marina di Ginosa, in Puglia.

A Piacenza rilevati +46°C percepiti, a Milano +44°C, +40°C a Roma.