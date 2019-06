Meteo Piemonte: la nuova app di Arpa, previsioni e dati in tempo reale

Che tempo farà in Piemonte domani? Quanti gradi ci sono in questo momento a Torino? Il livello del Po è sopra la soglia di attenzione?

Una nuova app con le previsioni meteo per il giorno in corso e i due successivi e i dati meteoidrologici in tempo reale può rispondere a queste e altre domande.

E’ possibile scegliere una località preferita in modo da poter visualizzare subito il luogo di interesse.

Tutti i dati sono consultabili in formato testuale, in mappe interattive e in grafici riportanti l’andamento temporale degli ultimi giorni.

Le previsioni

Oltre alle informazioni sullo stato del cielo – soleggiato, nuvoloso, pioggia, ecc – è possibile conoscere le temperature minime e massime, la direzione e la velocità del vento e la percentuale di umidità relativa. Le previsioni vengono aggiornate una volta al giorno, indicativamente attorno alle ore 13, e sono effettuate su scala regionale e comunale per i due giorni successivi.

I dati in tempo reale

I dati meteoidrologici sono misurati dalla rete di monitoraggio regionale e consentono di conoscere in tempo reale i valori di temperatura, umidità, pioggia, direzione e velocità del vento, altezza neve e livello idrometrico dei corsi d’acqua. Inoltre è possibile visualizzare la mappa radar delle precipitazioni, attraverso la quale si può conoscere il tipo di precipitazione attualmente in atto (pioggia, neve, grandine, ecc…).

L’App Meteo Piemonte rappresenta l’evoluzione del servizio WebGIS Meteo in Tempo reale disponibile sul Geoportale di Arpa Piemonte, anch’esso rinnovato con una nuova veste grafica e nuove funzionalità di accesso e consultazione dei dati.