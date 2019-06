Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: maltempo residuo al Centro-Sud a inizio settimana, poi prevalenza di bel tempo sull’Italia

Mentre il Centro-Sud si prepara a vivere un weekend di forti temporali, lo sguardo va già alla prossima settimana. Con l’inizio oggi, 1 giugno, dell’estate meteorologica, al Nord tornano bel tempo e temperature in aumento, ma la stessa cosa non vale per le regioni centro-meridionali. All’inizio della prossima settimana persisterà ancora un residuo maltempo, che occasionalmente interesserà anche le regioni settentrionali. Ecco allora i dettagli delle previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per dopodomani, lunedì 3 giugno, e per i quattro giorni successivi.

Lunedì 3 giugno



Nord:

– al primo mattino locali addensamenti compatti su Alpi e Prealpi, e bel tempo sul resto del Settentrione. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme a ridosso dei rilievi alpini, prealpini ed appenninici, con rovesci o temporali sparsi dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità cumuliforme, con in serata cielo poco nuvoloso o velato.

Centro e Sardegna:

– al primo mattino residui addensamenti compatti su Lazio e Abruzzo meridionali; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme su Appennini, Abruzzo e Lazio centromeridionale, con rovesci o temporali sparsi. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Centro.

Sud e Sicilia:

– al primo mattino addensamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari; estese velature su quelle adriatiche e cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. Dalla seconda parte della mattinata generale aumento della nuvolosità cumuliforme, con rovesci o temporali sparsi dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità cumuliforme. In serata ancora residuo maltempo sulla Puglia salentina; nubi basse e stratificate su Campania e Basilicata tirrenica; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Meridione.

Temperature:

– minime stazionarie o in lieve aumento su tutto il Paese;

– massime in diminuzione su Puglia centro-meridionale, stazionarie al Nord e sulla Toscana, in aumento sul resto del Paese.

Venti:

– deboli di direzione variabile, tendenti ad disporsi dai quadranti settentrionali al Centro-Sud.

Mari:

– poco mossi o quasi calmi tutti i bacini.

Martedì 4 giugno

– al primo mattino residui addensamenti cumuliformi sulla Puglia centro-meridionale, con rovesci o temporali sparsi; locali nubi basse su Lazio centro-meridionale, Campania, Calabria e Basilicata tirreniche; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme su Alpi, Prealpi ed area appenninica, con rovesci o temporali sparsi dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità cumuliforme ed aumento di quella compatta sulle regioni alpine. In serata molte nubi sulle regioni alpine con rovesci o temporali sparsi, specie su quelle centro-occidentali; bel tempo sul resto del Paese.

Mercoledì 5 giugno

– al primo mattino molte nubi sulle regioni alpine, con pioggia o rovesci sparsi; addensamenti bassi su Lazio meridionale, Campania, Calabria e Basilicata tirreniche; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme al Nord e sulle regioni meridionali peninsulari, con rovesci o temporali sparsi. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità cumuliforme, con in serata addensamenti compatti su Alpi e Prealpi, accompagnati da rovesci o temporali sparsi e bel tempo sul resto del Paese.

Giovedì 6 e venerdì 7 giugno

– molte nubi sulle regioni alpine, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, e bel tempo sul resto del Paese.