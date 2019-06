Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: temperature sopra la media fino a fine Giugno in tutta Italia

Dopo una prima metà di giugno rovente al Centro-Sud e il forte maltempo al Nord della settimana in corso, le temperature resteranno al di sopra della media in tutto il Paese fino alla fine del mese. Dall’ultima settimana di giugno, poi, il regime pluviometrico si riporterà all’interno del range del periodo in tutta Italia. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 17 giugno al 17 luglio.

17 – 23 Giugno 2019

La prima settimana risulta caratterizzata da una sensibile anomalia positiva nei regimi del geopotenziale, da cui scaturiranno valori di precipitazione ovunque al di sotto della media del periodo, cui si affiancheranno temperature superiori alla media climatologica su tutto il Paese.

24 – 30 Giugno 2019

Moderata flessione dei valori di geopotenziale attesi nella seconda settimana, con conseguente regime pluviometrico che su tutto il Paese si riporterà all’interno del range medio del periodo, mentre il regime termico continuerà a permanere al di sopra della media climatologica.

01 – 07 Luglio 2019

Ulteriore moderata flessione dei valori del geopotenziale anche nella terza settimana, con il quadro sinottico che pare mostrarsi nuovamente debolmente ciclonico. Da tale quadro di situazione scaturiranno valori termici e precipitativi ovunque nella media del periodo.

08 – 17 Luglio 2019

Nuova tendenza nell’ultima settimana verso una moderata anomalia positiva nel regime del geopotenziale, con valori di precipitazione ancora generalmente in linea con la media del periodo, a cui si affiancheranno regimi termici generalmente al di sopra.