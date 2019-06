La meteorologia marina e l’allerta meteo: un convegno a Cetraro (CS)

Sabato 29 giugno alle ore 19 si terrà un interessante convegno sulla meteorologia marina presso la sala convegni del Porto di Cetraro, organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Cetraro, in collaborazione con L’ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, Il Comune Di Cetraro ed il Porto di Cetraro Marina Resort e finalizzato alla sicurezza in mare.

I relatori saranno: il dott. Ing. Fabio Zimbo , Meteorologo Certificato WMO – RAI Pubblica Utilità per la regione Calabria ed il T.V. (C.P.) Fabio Palombella , Comandante del Circomare di Cetraro.

Il dott. Zimbo relazionerà, dopo una sintetica introduzione alla meteorologia, sui fenomeni di maggior interesse per i diportisti: si disquisirà, quindi, di parametri basilari quali il vento e la pressione (con le rispettive modalità di misura), nonché delle aree di bassa ed alta pressione, dei fronti, dei tipi di nuvole, del moto ondoso (classificazione e caratteristiche); concentrando il discorso, nello specifico, sugli effetti locali che potenzialmente potrebbero verificarsi (con particolare riguardo ad eventuali fenomeni estremi) in modo da indirizzare le scelte del diportista. Verranno inoltre fornite le informazioni di base per giungere a una previsione di massima in un intervallo temporale che può variare da poche ore sino a tre giorni, valorizzando sia le semplici osservazioni dei parametri meteorologici suddetti e del tipo di nuvolosità, sia la lettura e corretta interpretazione dei bollettini e delle carte sinottiche disponibili ormai agevolmente sui differenti media.

Il Comandante Fabio Palombella illustrerà poi i compiti e gli interventi che la Guardia Costiera svolge, soprattutto nel caso di condizioni meteo avverse. Ribadirà poi le cautele che devono essere mantenute da chiunque affronti il mare in condizioni precarie in previsione di peggioramento, tenendo in conto che nel Tirreno Meridionale la distanza tra due porti contigui cui rifugiarsi è notevole e che il tempo per raggiungere il riparo più vicino può essere anche di parecchie ore.

Alla manifestazione parteciperanno Il Presidente della LNI di Cetraro Michele Vattimo, il Sindaco del Comune di Cetraro prof Angelo Aita, l’Ing. Nadia Pugliese ed il dott. Massimo Aita rispettivamente direttore e responsabile della struttura Porto di Cetraro Marina Resort che anche quest’anno ha ricevuto per la seconda volta la bandiera blu 2019. Modererà l’incontro il prof Sergio d’Elia già ordinario di Trasporti nell’Università della Calabria.