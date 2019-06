Missione europea Juice su Giove: firmato contratto tra ESA e Arianespace

L’Agenzia Spaziale Europea e Arianespace hanno sottoscritto un accordo per il lancio della missione europea Juice (JUpiter ICy moons Explorer) che ha come obiettivo Giove: l’intesa è stata siglata al Paris Air Show in corso a Le Bourget.

Il lancio è previsto nel 2022 dalla base spaziale di Kourou, nella Guyana francese: dopo un viaggio di circa 7 anni, l’arrivo della sonda nel sistema gioviano è in programma alla fine del 2029.

Juice orbiterà intorno al gigante gassoso, e compirà un viaggio che prevede incontri ravvicinati con le 3 lune ghiacciate Europa, Callisto e Ganimede. Intorno a quest’ultima Juice resterà in orbita quasi un anno, fino a schiantarsi sulla sua superficie nel febbraio 2034.

Ganimede diverrà l’unico satellite naturale del Sistema Solare, dopo la Luna, ad avere una sonda in orbita.