Missione Spazio Reloaded: i segreti dell’addestramento degli astronauti

“Senza paura – Il lungo percorso dell’addestramento” è il titolo della sesta puntata di “Missione Spazio Reloaded”. Domenica 16 giugno, alle ore 13.45, Linda Raimondo (@astro_Linda) conduce una nuova entusiasmante puntata dedicata alle missioni spaziali e che vede protagonisti gli astronauti italiani, tra cui Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti.

Per diventare un astronauta occorrono anni di studio e di addestramento. Studio di molte materie differenti che creano quell’insieme di competenze che occorrono a queste donne e questi uomini per poter effettuare al meglio la loro Missione. Anni nei quali gli astronauti, lontani dalle loro famiglie, vivono con una valigia a seguito e visitano gran parte del mondo.

Missione Spazio Reloaded è realizzato da Rai Ragazzi in collaborazione con ESA (Agenzia Spaziale Europea), ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e Aeronautica Militare.