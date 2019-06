Misteriosa macchia verde appare sui radar del Servizio Meteorologico USA: la scoperta è incredibile

I meteorologi del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) statunitense hanno notato qualcosa di incomprensibile sui radar nel sud della California nei giorni scorsi, una grande massa verde. “Era molto strano perché era un giorno relativamente sereno e non ci aspettavamo per niente piogge o temporali. Ma sul nostro radar, vedevamo qualcosa che indicava che c’era qualcosa lì fuori”, ha dichiarato a NPR Casey Oswant, meteorologa dell’ufficio NWS di San Diego. I meteorologi hanno quindi contattato un osservatore meteo a Wrightwood, nella contea di San Bernardino, vicino alla posizione della strana macchia verde. L’osservatore ha così svelato che la misteriosa macchia apparsa sugli schermi in realtà era un gigantesco sciame di coccinelle.

Nonostante questo sciame fosse particolarmente grande, Oswant dichiara che non è la prima volta che i meteorologi locali si imbattono in simili eventi. Sul radar, la nuvola di insetti sembrava una “leggera tempesta di pioggia”, senza la densità di un forte temporale, ha spiegato la meteorologa. Stavano volando a ad altitudini comprese tra 1.600 e 2.800 metri in una nuvola che aveva ampiezza e larghezza di circa 129km. Quando è stata avvistata, la massa di insetti si stava dirigendo verso sud.

La California ha numerose specie di coccinelle. Non è certo quale tipo abbia prodotto la nuvola, ma è altamente probabile che si tratti delle Hippodamia convergens, secondo John Losey, entomologo della Cornell University. Questo tipo di coccinelle è abbondante in California. Le persone le comprano perché mangiano i parassiti del giardino. Losey ha spiegato che questo tipo di coccinella è migratore, che si sposta tra le valli e le montagne della California, quando inizia a fare più caldo. Ci sono 3 indicazioni che determinano quando le specie si muoveranno: risorse alimentari, temperature e lunghezza del giorno, aggiunge l’esperto. Solitamente, quantità così grandi non si muovono nello stesso momento, “ma in qualche modo la combinazione dei segnali deve averle sincronizzate, così che sono andate in un momento molto simile”.

Un gruppo così grande potrebbe anche essere un segno della salute della popolazione, ma ci sono fattori che potrebbero essere preoccupanti, continua Losey. “Non è del tutto chiaro perché stiamo vedendo questo grande sciame ora che non avevamo visto prima. È solo una specie di effetto random di quello che è successo al meteo? Ha qualcosa a che vedere con i cambiamenti climatici? La miglior notizia probabilmente sarebbe che c’è solo molta agricoltura in California e forse le condizioni sono buone e quindi le popolazioni sono grandi. La notizia meno buona è che sta succedendo qualcosa, che qualcosa sta influenzando la loro fenologia in un modo che potrebbe mandarle fuori sincrono con le località dove devono essere sicure e dove devono trovare le prede”, ha concluso Losey.