Mistero sulla Luna: scoperta anomalia nel lato nascosto

Scoperta un’anomalia nel lato nascosto della Luna: descritta su “Geophysical Research Letters”, è stata rilevata dai ricercatori coordinati dal geofisico Peter James della Baylor University.

Si tratta di una massa metallica, localizzata sotto il Bacino Polo Sud–Aitken, un enorme cratere da impatto del diametro di circa 2.500 km (1/4 della superficie lunare). L’anomalia è stata scoperta grazie ai dati di due missioni della NASA, delle due sonde Grail (Gravity Recovery and Interior Laboratory) e della sonda LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter).

In particolare, le sonde Grail hanno mappato il campo gravitazionale della Luna nel 2011 e nel 2012 per raccogliere informazioni sulla sua struttura interna: le rilevazioni avevano fatto emergere un’anomalia gravitazionale sul lato nascosto del satellite, in corrispondenza del Bacino Polo Sud-Aitken. Il bacino mostrava una densità superiore alla media rispetto al resto della superficie lunare: inizialmente l’anomalia era stata attribuita alla composizione di superficie ricca di ferro, ma successivamente, e confrontando i risultati con quelli di LRO, è stata accertata la presenta di una massa enorme che si estende per oltre 300 km sotto la superficie del cratere.

Una delle spiegazioni di questa massa, “è che il metallo dell’asteroide che ha formato questo cratere sia ancora incorporato nel mantello della Luna“, ha spiegato Peter James. Un’altra possibile spiegazione è collegata al vulcanismo che in passato caratterizzava il satellite naturale: la massa potrebbe essere un oceano di magma solidificato, ricco di ossidi di titanio.