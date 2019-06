Un mondo plastificato, come fermarlo?

La plastica tanto utile quanto nociva. Con il tempo si è trasformata in una ‘religione del consumo’. Oggi l’uomo, ormai schiavo della sua comodità e miope di fronte alle catastrofiche conseguenze ambientali e climatiche di questo materiale, continua ad abusarne senza vergogna o forse, senza coscienza.

La sua duttilità, la sua dinamicità, la sua “plasticità” hanno reso questo materiale un elemento indispensabile della nostra vita quotidiana. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite, noi siamo diventati dipendenti (“addicted”) da essa, con gravi conseguenze per il pianeta, il quale sta annegando nell’inquinimento da plastica (“drowning in plastic pollution”). Ma come siamo arrivati a tutto ciò?

La storia della plastica comincia tra il 1861 e il 1862, quando il britannico Alexander Parks brevettò il primo materiale semisitetico. Nonostante ciò, la plastica riscosse successo solo nei primi del 900’ quando diverse scoperte (e.g. Bakelite, Polivinilcloruro, Cellophane) la resero un prodotto industriale diffuso ed utilizzato in larga scala. Durante tutto il resto del ‘900, la plastica diventò gradualmente un elemento presente in tutti i settori della società: dall’industria all’arte, dagli elettrodomestici alla moda. Invenzioni come il nylon (Carothers – 1935), il polietilene tereftalato (PET) (Whinfield and Dickinson – 1941), il polietilene isotattico (Natta – 1954) o la bottiglia in PET per le bevande gassate (Wyeth – 1973) trasformarono la plastica in un elemento fondante dello ‘stile di vita moderno’. Nei decenni successsivi, caratterizzati dalla grande crescita tecnologica, la polifunzionalità della plastica si tramutò in una ‘dottrina industriale’.

Dagli anni 2000, la nostra produzione di rifiuti plastici è aumentata più in una sola decade che nei 40 anni precedenti. I ricercatori dichiarano che dagli anni ’50 abbiamo prodotto 8,3 miliardi di tonnelate di plastica, delle quali il 9% sono state riciclate, il 12% incenerite e il 79% sono accumulate in discariche, ambiente ed oceano. Secondo gli scienziati, se continuamo a produrre con gli stessi ritmi di oggi, entro il 2050 nei nostri oceani ci sarà più plastica che pesci. Ma ora ti starai giustamente chiedendo: che c’entra la plastica con il cambiamento climatico?

Mio caro lettore, purtroppo per noi, il 99% della plastica viene prodotta da prodotti chimici derivanti dall’olio, gas naturale e carbone, tutte risorse “sporche” e non rinnovabili. Le previsioni per il futuro indicano che l’industria della plastica sarà responsabile del 20% del consumo mondiale di olio. Ma non è solo la produzione bensì tutto il ciclo vitale della plastica che contribuisce al cambiamento climatico, contribuendo all’emissioni di CO2. Il Centro di Legge Ambientale Internazionale (Centre for International Environmental Law) è stato capace di stimare l’impronta ecologica (carbon footprint) della plastica “dalla culla alla tomba” (Laville, 2019). Inoltre, la seguente immagine mostra la previsione del Centro riguardo l’incrementale numero di emissioni annuali di CO2 dalla produzione e incenerimento di plastica.

Inoltre, i danni all’ambiente dovuti alla plastica vanno ben oltre le emissioni. La plastica è persistente nel tempo, perciò una volta gettata via il suo processo di biodegraiblità può durare dai 20 ai 450 anni. In particolare, la proliferazione di “plastica monouso”, o meglio conosciuta come usa-e-getta, sta contemporaneamente accellerando il cambiamento climatico e inquinando i nostri mari. L’ONU dichiara che un milione di bottiglie di plastica vengono acquistate ogni minuto, mentre oltre 5 miliardi di buste di plastica monouso vengono utilizzate annualmente. Perciò ora la vera domanda è come fermare quest’epidemia plastica?

Di fronte al costante aumento di produzione e rifiuti di plastica (principalmente negli oceani e nei mari), di fronte ai catastrofici danni che ne conseguono, la Commissione Europea ha proposto nuove norme a livello continentale per i 10 prodotti che insieme rappresentano il 70% dei rifiuti marini in Europa. Queste norme, condensate nella “single-use plastic Directive”, sono state approvate dal Parlamento Europeo il 27 Marzo 2019. La nuova legislazione dovrà essere trasporta nelle rispettive regolamentazioni nazionali, riponendo maggiori responsabilità ai produttori di plastica e istituisce nuovi obiettivi di riciclaggio. Le seguenti misure saranno applicate entro il 2021 in tutti gli stati dell’Unione Europea:

divieto di commercializzare determinati prodotti di plastica si applicherà a bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini , contenitori per bevande (ammessi solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore)

si applicherà a , (ammessi solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore) riduzione del consumo di contenitori per alimenti e tazze per bevande in plastica

di e in plastica obblighi per i produttori di contribuire a coprire i costi di gestione e bonifica dei rifiuti, come pure i costi delle misure di sensibilizzazione per i seguenti prodotti: contenitori per alimenti, pacchetti e involucri (ad esempio, per patatine e dolciumi), contenitori e tazze per bevande, prodotti del tabacco con filtro (come i mozziconi di sigaretta), salviette umidificate, palloncini e borse di plastica in materiale leggero .

di contribuire a coprire i costi di gestione e bonifica dei rifiuti, come pure i costi delle misure di sensibilizzazione per i seguenti prodotti: . obiettivi di raccolta – entro il 2025 gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande

– entro il 2025 gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% delle di plastica monouso etichettatura chiara e standardizzata che indica come devono essere smaltiti, il loro impatto negativo sull’ambiente e la presenza di plastica. Questa prescrizione si applica agli assorbenti igienici, alle salviette umidificate e ai palloncini .

chiara e standardizzata che indica come devono essere smaltiti, il loro impatto negativo sull’ambiente e la presenza di plastica. Questa prescrizione si applica agli . misure mirate a sensibilizzare i consumatori all’incidenza negativa della dispersione nell’ambiente dei prodotti in plastica, ai sistemi di riutilizzo disponibili e alle migliori prassi di gestione dei rifiuti per questi prodotti.

Adesso solo il tempo potrà mostrarci se queste nuova legislazione avrà gli effetti desiderati. Ma ancora più importante di questa legislazione, la responsabilità di questa pandemia plastica è anche e soprattutto nostra. Siamo noi a decidere come investire le nostre risorse economiche e siamo noi a decidere cosa ci sarà sulle mensole dei supermercati cosi come quello che andrà a finire nei nostri mari.

Alberto Arcà

