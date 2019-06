Mongolfiera si schianta in Germania: 11 feriti

Incidente in Germania: 11 persone sono rimaste ferite (2 in modo grave) nello schianto di una mongolfiera.

La polizia ha spiegato che il pilota avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava per atterrare vicino alla città di Marsberg nella regione del Sauerland.

Il cesto si è ribaltato a circa un metro da terra, e, secondo alcune testimonianze, i feriti nello schianto avrebbero subito delle ustioni.