Monkeys, il pianeta dei primati: viaggio in Asia

Un viaggio fra Americhe, Africa e Asia in compagnia del biologo Patrick Aryee alla scoperta delle specie più dispettose e carismatiche dei nostri antenati, i primati, per riflettere anche su molti aspetti del nostro comportamento sociale e individuale. È la serie “Monkeys: il pianeta dei primati”, che Rai Cultura propone da lunedì 10 giugno alle 14.30 su Rai5. Aryee intraprende un viaggio a ritroso nel tempo per tracciare la genealogia evolutiva dei primati e la loro sbalorditiva ascesa e diffusione nel regno animale, un’epopea che risale a 65 milioni di anni fa. Andremo così alla scoperta delle specie più dispettose e affascinanti di questa grande famiglia di mammiferi, che include l’uomo moderno. La storia dei primati infatti è la nostra storia: l’osservazione comportamentale di questi animali – fatta anche di amore materno, lotte fratricide e una complessa organizzazione sociale – ci rivela alcune tendenze di base della nostra specie, spiegando anche molti aspetti del nostro comportamento sociale e individuale. Prima tappa di questo viaggio è il sud-est asiatico, dove la famiglia dei primati fa la sua comparsa milioni di anni fa dando origine a quattro distinti gruppi tassonomici nel corso del processo di speciazione. Si parte dalla Thailandia, dove il funambolico gibbone vive sugli alberi, spostandosi con l’agilità di un trapezista. Incontreremo poi il tarsio delle Filippine, un piccolo predatore notturno, i cui occhi si sono evoluti a dismisura. Con Patrick Ayree impareremo a conoscere il macaco del Sulawesi che ha sviluppato un complesso linguaggio per comunicare rango sociale e relazioni familiari e ci commuoveremo davanti allo spiccato senso materno degli esemplari femmina dell’orangutango. Dalle vette innevate della Cina alle praterie del continente africano, sino alle giungle del Sud America, questa serie è il racconto di uno dei maggiori successi nella storia evolutiva del regno animale.