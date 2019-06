Monsoni in India: in campo misure per evitare gli allagamenti

In India è corsa contro il tempo prima dell’arrivo dei monsoni, per attuare misure come la pulizia dei tombini delle fogne e dei fiumi dai detriti e dai rifiuti: Times of India riferisce che, per evitare allagamenti a Delhi durante la stagione delle piogge, il vice Governatore Anil Aijal ha imposto che le operazioni si debbano concludere entro il 30 agosto.

A Delhi Est verrà sperimentato un sistema di reti che catturano i materiali solidi che galleggiano nelle fogne e per trasformarli in energia, usando la tecnologia della pirolisi, un processo di decomposizione termochimica. A Mumbai, si legge sul Mumbai Mirror, gli abitanti dello slum vicino al Lago Vihar, hanno liberato dai rifiuti alcuni km del letto del fiume Mithi, che nasce dal lago.