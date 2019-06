Montalbano Elicona (ME): domenica 30 giugno la suggestiva Infiorata di Braidi

Quando l’arte è espressa dal popolo, dalla propria fede, da quel fervente impegno che sfocia in un inaspettato estro ed in quella magia che unisce la gente comune senza distinzione di età, dai giovani agli anziani, tutti insieme con lo scopo di abbellire le viuzze ed i vicoli dei piccoli centri e dei nostri borghi. Le “Infiorate” rappresentano questo e sono in tutta la Sicilia occasione di aggregazione durante le quali comunità ed associazionismo si riuniscono e creano come un grande artista colori e suggestioni che, consapevolmente o meno, promuovono il territorio, rendendo i luoghi più attraenti soprattutto a livello culturale e turistico, richiamano migliaia di visitatori. Senza voler togliere nulla a tutte le meravigliose infiorate siciliane realizzate con grande passione e fantasia, quella di Braidi (frazione di Montalbano Elicona) è diventata nel corso degli anni una delle più suggestive ed esteticamente tra le più belle. Patrocinata dall’Amministrazione Comunale, arrivata alla ventiduesima edizione, si svolgerà domenica prossima 30 giugno, in occasione del Corpus Domini a partire dalle ore 18. Da diversi anni appresenta un’eccellenza per l’accuratezza dell’allestimento, per il sorprendente e piacevole profumo della flora spontanea che forma il tappeto floreale e la magia della particolare luminaria che al calar del sole garantisce ulteriore risalto ed incanto alle strade.

Un’ulteriore occasione per trascorre una giornata nel fiabesco territorio montalbanese in un percorso che può integrarsi perfettamente con il centro medievale, il Castello svevo-aragonese ed i siti naturalistici dell’Argimusco e del Bosco di Malabotta.