Montalbano Elicona (ME): un altro grande successo per l’evento “Viaggio nel Medioevo”

Montalbano Elicona (ME) bissa il grande successo del mese scorso con l’evento Viaggio nel Medioevo. Ieri, domenica 2 giugno, tantissimi turisti, numerosi gruppi organizzati con pullman e transfer privati hanno letteralmente invaso il Borgo per la manifestazione. Ancora una volta un evento riuscito, grazie a numerosi fattori organizzativi ben strutturati e sinergici: dall’intrattenimento di altissimo livello con la compagnia teatrale Batarnù, ai servizi aggiuntivi con le visite guidate al Castello ed al centro Medioexpò, agli ottimi servizi di accoglienza, ed alla solita imponente e massiccia campagna promozionale e social-media rivolta alle entità di settore, strutture ricettive, agenzie viaggi ed organizzazioni culturali. Una formula collaudata e vincente che insieme ad un’attività di marketing territoriale e collegamenti in rete sta spingendo Montalbano tra le mete più ricercate in Italia e la allinea alle “big destination” turistiche.

I visitatori rimasti affascinati, hanno riportato la loro contentezza anche sulla pagina facebook ufficiale Montalbano Elicona – Borgo dei Borghi con numerosi apprezzamenti e note positive. Entusiasta il Sindaco Filippo Taranto che com’è noto da anni continua con solerzia e passione a puntare ed investire sulle enormi potenzialità del settore e di tutto l’indotto. Molto soddisfatti anche l’Assessore al Turismo Alessia Prescimone, il Consigliere Comunale Junior Rappazzo e l’esperto alla promozione turistica Antonino Sapienza che insieme a tutta l’amministrazione comunale come nelle occasioni precedenti, hanno lavorato alacremente per la riuscita dell’evento ed in un post sulla pagina ufficiale hanno inoltre ringraziato sentitamente tutti i visitatori. E proprio in queste ore in vista dell’imminente stagione estiva lo staff tornerà a lavorare. Sono in fase di pianificazione ed organizzazione nuovi eventi, attività ed iniziative di qualità rivolte principalmente ad un’ulteriore crescita nell’ambito turistico.