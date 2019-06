Sciami di moscerini Suzukii e cimici asiatiche devastano l’agricoltura della Puglia: è allarme

I raccolti di frutta prima minacciati dalla pioggia, ora con il caldo improvviso, dall’invasione di sciami di moscerini. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti Puglia, a seguito della diffusione della Drosophila suzukii Matsumura), conosciuti come i moscerini Suzukii, arrivati recentemente in Italia, probabilmente con le merci provenienti dall’Estremo Oriente. “Hanno colpito le ciliegie in maturazione – denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia – ed ora si vedeno gli effetti sui frutti raccolti. L’invasione di virus e insetti alieni impone una strategia complessiva della Regione Puglia contro le numerose e incontenibili malattie delle piante che arrivano in Puglia attraverso le frontiere colabrodo dell’Ue, improntata su una tempestiva quanto efficace azione di prevenzione e contenimento, per non mettere a repentaglio il patrimonio arboreo e produttivo pugliese, gia’ messo seriamente a dura prova”. Il moscerino, che causa danni gravi e irreversibili su diverse specie produttrici di frutta con buccia sottile come ciliegie, fragole e l’uva nei vigneti, e’ gia’ stato individuato in 12 regioni italiane e in 13 Paesi europei.

“In Puglia – aggiunge Muraglia -, e’ stata segnalata anche la presenza della cimice asiatica, particolarmente pericolosa per l’agricoltura perche’ prolifica con il deposito delle uova almeno due volte all`anno con 300-400 esemplari alla volta che con le punture rovinano i frutti rendendoli inutilizzabili, col rischio di compromettere seriamente parte del raccolto. La Puglia non puo’ permettersi l’invasione di altri virus alieni, dopo la ‘tristeza’ degli agrumi, il punteruolo rosso, fino ad arrivare alla Xylella fastidiosa”. (AGI) Dpg 221502 GIU 19 NNNN