Muore a 4 anni mentre la mamma le fa il bagnetto: la piccola ha avuto una congestione

I medici dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo non hanno potuto fare altro che dichiarala morta, questa mattina alle 9:45. Hanno fatto di tutto per giorni, per salvare la bimba di 4 anni che mercoledì sera ha avuto una congestione mentre si trovava nella vasca da bagno di casa, a Solbiate Arno, in provincia di Varese. La mamma le stava facendo il bagnetto, ma la piccola ha perso i sensi svenendole tra le braccia. La bimba era stata subito trasportata in elicottero all’ospedale di Bergamo, importante centro di riferimento per i minori. Dopo tre giorni di lotta, però, i medici si sono dovuti arrendere: la bambina non ce l’ha fatto. I familiari hanno ora dato il consenso alla donazione degli organi. Intanto il pubblico ministero Maria Esposito ha disposto l’autopsia per capire quale sia stata la causa scatenante della congestione.