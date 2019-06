Nadia Toffa festeggia i suoi primi 40 anni: “Affronto le mie difficoltà ogni giorno”

Nadia Toffa ha compiuto 40 anni e ha deciso di festeggiare insieme ai suoi fan affidando un pensiero ad un post su Instagram. La Iena ha voluto così ringraziare per il sostegno tutti coloro che le stanno scrivendo per farle gli auguri. “Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni, ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui“, ha scritto la conduttrice, condividendo una sua foto in cui si mostra sorridente. “Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore“, ha aggiunto.

Sotto al post i commenti dei follower, anche vip, sono centinaia: tutti hanno voluto dedicare un pensiero alla conduttrice che da quasi due anni sta combattendo contro il cancro. “Auguri di cuore“, scrive Antonella Clerici. “Speciale essenza, festeggia tra i cuori che ti chiedono“, commenta Biagio Antonacci. “Auguri stellari Nadia“, ha commentato Valeria Marini. E poi Juliana Moreira: “Auguri Cara Nadia, che la tua giornata sia piena di affetto ed amore“. “Tanti auguri cara Nadia. Sempre con te” è la dedica del cantante Nek. E infine Elisabetta Gregoraci: “Buon compleanno, guerriera“.