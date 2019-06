Napoli: un altro successo per il “sabato dello screening”

Nonostante le alte temperature di questi giorni, il “sabato dello screening” ha raccolto anche stavolta il consenso dei cittadini. Il poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 Centro ha fatto tappa stavolta in Piazza del Gesù Nuovo, nel cuore del centro antico, e grazie all’impegno dei medici del distretto 31 ha erogato come sempre visite gratuite e kit per lo screening del tumore del colon retto. Un successo testimoniato dai numeri della giornata. In tutto, sono state 503 le prestazioni erogate gratuitamente ai cittadini che hanno raggiunto il poliambulatorio mobile: 65 spirometrie,

24 visite diabetologiche, 19 visite cardiologiche,34 pap test (15 prenotati per i prossimi giorni), 42 mammografie prenotate, 148 mappature dei nei, 48 visite al seno con ecografia e ben 106 kit per lo screening del colon retto consegnati.

Il “sabato dello screening” proseguirà con il prossimo appuntamento sull’Isola di Capri (lunedì 17 e martedì 18 giugno) e ad Anacapri (mercoledì 19 e giovedì 20 giugno) ove sarà possibile eseguire la mammografia a bordo di un mezzo mobile, poi ritornerà sulla città di Napoli sabato 22 giugno in via del Poggio (Distretto n.29). «La grande partecipazione dei cittadini – dice il commissario straordinario Ciro Verdoliva – ci conferma che stiamo andando nella giusta direzione, i tanti commenti positivi che riceviamo ci confortano invece nella convinzione che l’ASL Napoli 1 Centro non è necessariamente condannata alla mediocrità, anzi. Questa è un’azienda straordinaria, perché ricca di donne e di uomini di grandissima professionalità. E’ mia intenzione usare gli strumenti necessari a valorizzare quest’eccellenza, per dare seguito al mandato del Presidente Vincenzo De Luca e garantire che tutti i cittadini possano affidarsi a noi con fiducia».