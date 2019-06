Nebbia e pioggia a New York: elicottero si schianta contro grattacielo, identificato il pilota

Identificato il corpo del pilota dell’elicottero che si è schiantato su un grattacielo di Manhattan, a New York: si chiamava Tim McCormack ed aveva avvertito i controllori del traffico aereo di avere problemi durante il volo a causa di nebbia e pioggia. L’elicottero è registrato a nome di una società denominata American Continental Properties Inc. “Stiamo piangendo per la perdita di Tim McCormack che ha volato per noi negli ultimi cinque anni. I nostri cuori sono con la sua famiglia e i suoi amici“, ha detto la società in una nota a Abc News.