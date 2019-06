Neonato muore dopo due giorni dal cesareo, la famiglia contro i medici: era un parto naturale, hanno usato la ventosa

Il piccolo era nato venerdì, dopo un parto difficile e complicato: i medici avevano inizialmente optato per un parto naturale, poi si è reso necessario l’utilizzo della ventosa, infine sono dovuti ricorrere al cesareo. La tensione, in sala parto e anche fuori, era palpabile, tanto che il padre e la nonna del piccolo avevano aggredito il medico. Subito dopo la nascita il piccolo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Rummo di Benevento, e oggi è morto. La procura di Benevento, che aveva già aperto un fascicolo dopo la denuncia presentata dai genitori, ha ora disposto il sequestro della salma in attesa degli accertamenti del medico legale. Sul caso indagano i militari dell’Arma.