New York dichiara l’emergenza climatica, è la città USA più grande a farlo

New York dichiara l’emergenza climatica: è la prima volta per una città statunitense con più di un milione di abitanti.

Il consiglio comunale ha approvato una disposizione che chiede un’azione immediata per combattere i cambiamenti climatici: oltre a citare studi e ricerche, nel documento si afferma che l’aumento delle temperature è una dimostrazione che il pianeta è troppo caldo per essere “sicuro“.

“Gli Stati Uniti hanno contribuito in modo sproporzionato all’emergenza climatica – si legge nella dichiarazione (che è un atto simbolico) – e ha ripetutamente bloccato gli sforzi per una transizione verso un’economia verde. Gli Stati Uniti hanno sulle spalle la responsabilità di affrontare queste minacce esistenziali“.