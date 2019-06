New York, elicottero si schianta su un grattacielo: si temono vittime [AGGIORNAMENTI LIVE]

Un elicottero, per cause imprecisate, si è schiantato su un palazzo nel centro di Manhattan, tra la 51esima e la Settima avenue. La zona è stata chiusa al traffico. Secondo le prime informazioni, l’elicottero si sarebbe schiantato sul tetto dell’edificio e dall’incidente si sarebbe scatenato un incendio. Il grattacielo contro cui si e’ schiantato l’elicottero e’ al 787 Seventh Avenue, sulla 51ma strada. E’ di almeno un morto il bilancio preliminare dell’elicottero finito contro un grattacielo a New York. Lo riporta la Cnn.

Le autorità stanno parzialmente evacuando l’area vicina all’edificio colpito dall’elicottero. Il grattacielo dove è caduto l’elicottero è alto 54 piani ed è conosciuto con il nome di Axa Equitable Center, all’interno del quale hanno alcuni uffici Bnp Paribas, e Citibank.