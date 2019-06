“Non fate diete senza controllo medico”: Laura Pausini lancia un appello dopo essere caduta ‘vittima’ di una truffa

Le diete fatte con ‘pozioni miracolose’ o ‘polverine magiche’ che si trasformano in beveroni sono ormai all’ordine del giorno e vengono pubblicizzate soprattutto online. Spesso, però, si rivelano delle vere e proprie truffe, o comunque diete inutili se non dannose, messe a punto nei confronti di ignari consumatori. La verità, quando si parla di alimentazione e nutrizione è solo una: per seguire una qualsiasi dieta dimagrante è necessario rivolgersi ad un nutrizionista. I venditori di prodotti che aiutano a dimagrire non hanno in genere alcun titolo in tal senso, e sono solo dei commerciali che hanno l’obiettivo di vendere più prodotti possibile.

A conferma di tutto ciò, semmai ci fosse stato bisogno di conferme, è arrivato un post pubblicato da Laura Pausini attraverso la propria pagina Facebook. Ecco cosa ha scritto la nota cantante:

“Ciao ragazzi, come molti di voi da mesi mi segnalano, sul web e sui social network continuano a circolare molti annunci pubblicitari ingannevoli, che sfruttano indebitamente e senza la mia autorizzazione la mia immagine per promuovere diete dimagranti. Molti di voi mi scrivono e mi chiedono se questo è vero.

Voglio che sappiate che:

1. È tutto falso.

2. Non ho mai autorizzato nessuno di questi utilizzi pubblicitari e i miei legali si stanno quotidianamente adoperando per farli rimuovere dal web e per denunciare i soggetti responsabili. Non è semplice, ma andremo a scovarli uno per uno.

3. Come tantissime di noi, anch’io ho fatto delle diete e oggi so una cosa sola: non consiglierei mai a nessuna donna di iniziare una dieta, qualunque sia, senza il necessario controllo medico.

4. Non fidatevi mai di chi tenta di arricchirsi sulle Vostre debolezze.

Questa foto è solo una delle tante che circolano sul web. Su alcune addirittura mi virgolettano frasi che non ho mai detto.

State attenti. Non Credete.

Un bacio. Laura“.